Златан Ібрагімович не встигне відновитися від пошкодження.

Нападник італійського "Мілану" Златан Ібрагімович не допоможе збірній Швеції на чемпіонаті Європи з футболу, котрий відбудеться влітку 2021 року.

Про це стало відомо зі сторінки Федерації футболу Швеції у Twitter.

Ібрагімович поставив до відома наставника шведської команди Янне Андерссона, що на нього не можна розраховувати через травму.

39-річний бомбардир пошкодив коліно у поєдинку Серії А проти "Ювентуса" 9 травня.

Зауважимо, що збірній Швеції належить зіграти проти Польщі, Іспанії та Словаччини на груповому етапі Євро-2020. Нагадаємо, що Златан максимально пафосно оголосив про свій "камбек" в збірну.

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Златан Ібрагімович: кар'єра у збірній Швеції

Ібрагімович раніше виступав за збірну Швеції з 2001 по 2016 роки, а в цьому році тріумфально повернувся.

Він є найкращим бомбардиром в історії шведської збірної - 62 голи в 116 матчах.

Найкращим голом у своїй кар'єрі Ібрагімович називав м'яч, забитий у футболці збірної Швеції.

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Автор: Артем Будрін