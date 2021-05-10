"Мілан" вперше в історії виграв на домашньому полі "Ювентуса" - "Альянц Стейдіум".

"Мілан" в матчі 35-го туру Серії А на виїзді обіграв "Ювентус" з рахунком 3:0.

"Росонері" забили першого м'яча прямо в роздягальню зусиллями 21-річного іспанського півзахисника Браїма Діаса. В другому таймі все той же активний Діас заробив право на пенальті. Він потужно пробив, а захисник й капітан туринців Джорджіо К'єлліні зіграв рукою в карному майданчику чим і привіз "точку". Проте Франк Кессі не реалізував одинадцятиметрового - Войцех Щенсни виконав чудовий сейв.

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І все ж таки "Мілан" довів справу до перемоги. Дальнім пострілом в "дев'ятку" Анте Ребіч зробив рахунок 0:2, а Фікайо Томорі поставив крапку в поєдинку, забивши головою після подачі штрафного.

Зауважимо, що ця звитяга для "Мілану" стала історичною. З того моменту як "Ювентус" переїхав зі "Стадіо Олімпіко" на "Альянц Стейдіум" минуло близько 10 років, але лише зараз "росонері" спромоглися вперше перемогти у новому лігві ворога.

"Ювентус" - "Мілан" - 0:3

Голи: Діас, 45+1, Ребіч 78, Томорі 82

"Ювентус": Щенсни, Куадрадо, Де Лігт, К'єлліні, Алекс Сандро, Бентанкур (Кулусевскі, 67), Рабіо, МакКенні, К'єза (Дібала, 79), Роналду, Мората

"Мілан": Доннарумма, Калабрія, К'єр, Томорі, Ернандес, Кессі, Беннасер (Мейте, 82), Салемакерс (Далот, 82), Діас (Круніч, 70), Чалханоглу, Ібрагімовіч (Ребіч, 66)

Нереалізований пенальті: Кессі, 58 (воротар)

Попередження: К'єза, 53, К'єлліні, 57 - Діас 59, Салемакерс, 76

Серія А: положення команд

"Інтер" вже став чемпіоном достроково і має 85 очок в активі.

"Аталанта" Руслана Малиновського та "Мілан" ділять другу сходинку і мають по 72 бали.

"Наполі" має 70 залікових пунктів і замикає топ-4. "Ювентус" поки що лише п'ятий з 69 очками й станом на цю мить не потрапляє в Лігу чемпіонів на наступний сезон.

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Автор: Артем Будрін