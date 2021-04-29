Український спідвеїст Андрій Карпов потрапив у важку аварію під час тренування в польському Грудзенжі.
Про це повідомляється в Facebook польської команди Rzeszowskie Towarzystwo Zuzlowe, за яку виступає Карпов.
Українець на виході з повороту врізався в огорожу, на якій не було надувного захисту.
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Карпов перебував у свідомості, коли був госпіталізований. Обстеження виявило у нього дев'ять зламаних ребер і пробиту легеню. Карпов переніс операцію і був введений в стан медикаментозної коми.
Наступного дня після аварії стало відомо, що стан українця оцінюється як важкий, але стабільний.
Спідвей, або трекові мотогонки - це один з видів мотоциклетного спорту. Головна відмінність спідвею від кільцевих мотогонок і мотокросу полягає в трасі, яка являє собою овал довжиною від 260 м до 400 м, зазвичай з гаревим рівним покриттям.
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