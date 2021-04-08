CAS відхилив апеляції зіркових легкоатлетів.

Російських олімпійських чемпіонів з легкої атлетики Наталію Антюх та Андрія Сильнова позбавили усіх титулів та нагород за допінг. А також відсторонили від змагань на 4 роки.

Про це повідомляє пресслужба Спортивного арбітражного суду - CAS.

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Суд відхилив апеляції Наталії Антюх та Андрія Сильнова, залишивши в силі попередній вердикт. Спортсмени дискваліфіковані на чотири роки за порушення антидопінгових правил.

Рішення набуває чинності з 7 квітня 2021 року. У Антюх анулюються результати, які вона демонструвала з 30 червня 2013 року, у Сильнова - з 8 липня 2013 року. Починаючи з цих термінів у них забирають всі титули, нагороди, медалі, очки, призові місця та кошти виграні на змаганнях.

36-річний Сильнов завойовував золото в стрибках у висоту на Олімпійських іграх у Пекіні 2008 року, а 39-річна Антюх була першою в бігу на 400 м з бар'єрами на Лондонській Олімпіаді 2012 року.

Нагадаємо, що в лютому російським спортсменам не надали нейтральний статус і відповідно вони не зможуть виступити на чемпіонаті Європи-2021 з легкої атлетики в приміщенні.

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Автор: Будрін Артем