У Анни Безсонової народився хлопчик.

Чемпіонка світу-2007, дворазова бронзова призерка Олімпійських ігор у художній гімнастиці Анна Безсонова народила первістка.

Про це Безсонова повідомила на своїй сторінці в Instagram.

У 36-річної екс-гімнастки 4 листопада народився хлопчик.

Батьком дитини є фітнес-тренер Дмитро Момот, який зробив пропозицію Безсоновій в 2017 році.

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Автор: Антон Дудар