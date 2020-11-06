Анна Бессонова / фото УНІАН, Вальдемар Горлушко
Чемпіонка світу-2007, дворазова бронзова призерка Олімпійських ігор у художній гімнастиці Анна Безсонова народила первістка.
Про це Безсонова повідомила на своїй сторінці в Instagram.
У 36-річної екс-гімнастки 4 листопада народився хлопчик.
Батьком дитини є фітнес-тренер Дмитро Момот, який зробив пропозицію Безсоновій в 2017 році.
фото instagram.com/annabessonova
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