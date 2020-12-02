Гаджимурад Антигулов побився з іншими гостями на весіллі в Дагестані.

Російський боєць змішаних єдиноборств Гаджимурад Антигулов влаштував бійку на весіллі в Дагестані.

Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

Джерело зазначає, що сварка сталася через алкоголь. На столах його не було, проте він був у Антигулова. До спортсмена кілька разів підходили з проханнями прибрати алкоголь, проте він відмовлявся.

Читайте такожВ Узбекистані футбольний матч закінчився масовим побоїщем (відео)

У якийсь момент у Антигулов, який на відео в синьому светрі, напав на одного з гостей, але отримав здачі.

У підсумку конфлікт був врегульований без поліції.

Відзначимо, що Антигулов виступає в UFC в напівважкій вазі. У змішаних єдиноборствах він провів 28 боїв, в яких 20 разів виграв і 8 разів поступився. Свій попередній бій він провів у жовтні 2020 року, поступившись іншому росіянину Максиму Гришину на турнірі UFC в Абу-Дабі.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антон Дудар