Російський боєць змішаних єдиноборств Гаджимурад Антигулов влаштував бійку на весіллі в Дагестані.
Про це повідомляє Telegram-канал Baza.
Джерело зазначає, що сварка сталася через алкоголь. На столах його не було, проте він був у Антигулова. До спортсмена кілька разів підходили з проханнями прибрати алкоголь, проте він відмовлявся.
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У якийсь момент у Антигулов, який на відео в синьому светрі, напав на одного з гостей, але отримав здачі.
У підсумку конфлікт був врегульований без поліції.
Відзначимо, що Антигулов виступає в UFC в напівважкій вазі. У змішаних єдиноборствах він провів 28 боїв, в яких 20 разів виграв і 8 разів поступився. Свій попередній бій він провів у жовтні 2020 року, поступившись іншому росіянину Максиму Гришину на турнірі UFC в Абу-Дабі.
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