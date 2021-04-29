Український боєць змішаних єдиноборств Аскар Можаров ледь не побився зі своїм суперником Джорданом Янгом з США під час дуелі поглядів.
Можаров і Янг виставили кулаки біля облич один одного, але українець при цьому торкнувся підборіддя суперника. Це не сподобалося американцеві, він різко прибрав руку Можарова. Після цього українець відштовхнув опонента.
Відео опублікував Twitter промоушена PFL.
.@2checkfighter vs Askar Mozharov got heated!! 🔥🔥#2021PFL2pic.twitter.com/1ffSmOn2F9— PFL (@PFLMMA) April 28, 2021
Бій Можарова і Янга відбудеться в ніч з 29 на 30 квітня в рамках турніру PFL 2 в американському Атлантик-Сіті. У цьому поєдинку українець дебютує в PFL.
Можаров провів у змішаних єдиноборствах 24 бої, в яких здобув 19 перемог при 5 поразках.
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