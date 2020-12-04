Айнарс Багатскіс здав позитивний тест.

Головний тренер збірної України та "Київ-Баскета" Айнарс Багатскіс захворів коронавірусом.

Про це повідомляє прес-служба "Київ-Баскета" в Facebook.

Читайте такожУкраїна достроково завоювала путівку на Євробаскет-2022, здолавши Австрію

Багатскіс здав позитивний тест на COVID-19 після повернення зі Словенії, де збірна України проводила матчі кваліфікації на Євробаскет-2022.

Коронавірусом заразився також тренер з фізичної підготовки Маріс Брузікс.

На найближчий матч "Київ-Баскета" проти "Тернополя" команду виведе асистент головного тренера Артем Сліпенчук.

Коронавірус у спорті: останні новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антон Дудар