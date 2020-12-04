Айнарс Багатскіс очолює збірну України з 2019 року / фото ФБУ
Головний тренер збірної України та "Київ-Баскета" Айнарс Багатскіс захворів коронавірусом.
Про це повідомляє прес-служба "Київ-Баскета" в Facebook.
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Багатскіс здав позитивний тест на COVID-19 після повернення зі Словенії, де збірна України проводила матчі кваліфікації на Євробаскет-2022.
Коронавірусом заразився також тренер з фізичної підготовки Маріс Брузікс.
На найближчий матч "Київ-Баскета" проти "Тернополя" команду виведе асистент головного тренера Артем Сліпенчук.
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