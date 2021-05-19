"Барком-Кажани" незадоволені рівнем конкуренції в Україні.

Чинний чемпіон України з волейболу львівські "Барком-Кажани" з сезону 2022/23 гратимуть у вищому дивізіоні Чемпіонату Польщі.

Про це повідомляє Асоціація польської волейбольної ліги.

12 президентів польських клубів з 14 підтримали на голосуванні вхід львівської команди в їхню лігу.

"Барком-Кажани" стануть першим іноземним клубом в історії чемпіонату Польщі. Але львів'янам належить ще виконати перелік умов за для отримання ліцензії.

Президент "кажанів" Олег Баран пояснив, що рішення перебратися до польської ліги обумовлене слабкою конкуренцією в Чемпіонаті України.

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"Барком-Кажани": головне

Волейбольний клуб "Барком-Кажани" заснований у 2009 році. Весь час вони виступали у Суперлізі України.

Від сезону-2017/18 "Барком-Кажани" здобули усі титули в Україні за винятком Кубка України-2019/20.

За минулий сезон львівська команда поступилася лише раз на внутрішній арені.

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Автор: Артем Будрін