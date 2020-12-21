Українські бобслеїстки успішно виступили в Латвії.

Українські бобслеїстки Лідія Гунько та Ірина Ліщинська виграли бронзу на етапі Кубка Європи із бобслею.

Змагання проходили в латвійській Сигулді, повідомляє Sport.ua.

Перші два місця зайняли російські екіпажі Олена Осипенко/Олександра Тарасова та Анастасія Дудкіна/Євгенія Москвіна. Українки поступилися чемпіонкам 3,01 секунди і показали третій результат. Вони завоювали медаль вперше в історії України.

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Автор: Олег Давигора