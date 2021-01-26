Континентальна першість цього року пройде в Польщі.

Став відомий склад збірної України з біатлону на чемпіонат Європи, який пройде польських Душниках-Здруй.

Про це повідомляє XSport.ua.

До складу команди увійшли кілька біатлоністів, які виступали в цьому сезоні на Кубку світу, в тому числі - один з лідерів чоловічої збірної Артем Прима.

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Повністю склад збірної виглядає наступним чином:

чоловіки: Артем Прима, Руслан Ткаленко, Артем Тищенко, Богдан Цимбал, Тарас Лесюк, Андрій Доценко, Руслан Бригадир.

жінки: Віта Семеренко, Катерина Бех, Анастасія Меркушина, Анна Кривонос, Ірина Петренко, Надія Бєлкіна.

Решта спортсменів збірної готуватимуться до чемпіонату світу в Поклюці.

Чемпіонат Європи з біатлону: що потрібно знати

Європейська першість цього року пройде з 27 по 31 січня.

В рамках чемпіонату заплановано вісім гонок - по дві на кожен з днів: індивідуальні гонки у чоловіків і жінок, спринти, гонки переслідування, а також одиночна змішана естафета і змішана естафета.

Минулого року на чемпіонаті Європи Україна завоювала 1 золото, 1 срібло і 2 бронзи.

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Автор: Антон Дудар