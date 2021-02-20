На останньому колі наші хлопці не змогли втримати срібну медаль.

Чоловіча збірна України фінішувала на п'ятому місці в естафеті чемпіонату світу-2021 в Поклюці.

За українську команду в гонці виступали Богдан Цимбал, Дмитро Підручний, Артем Прима та Антон Дудченко.

Наші біатлоністи стартували впевнено. Після перших трьох етапів, на яких бігли Артем Прима, Богдан Цимбал та капітан Дмитро Підручний, наш колектив йшов у компанії призерів. Попереду була лише Норвегія.

На жаль, на фінальному колі Антону Дудченку забракло швидкості й наша команда не потрапила на п'єдестал пошани. Україна фінішувала на п'ятій сходинці.

Тріумфували спортсмени з Норвегії, які на 33,1 сек випередили срібних призерів зі Швеції. Бронзу вибороли Союз біатлоністів Росії.

ЧС з біатлону-2021. Результати чоловічої естафети

1. Норвегія (0+8) 1:12:27,4

2. Швеція (0+7) +33,1

3. СБР (0+5) +50,9

4. Франція (1+11) +1:02,0

5. Україна (0+4) +1:12,7

6. Італія (2+14) +1:35,5

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Автор: Будрін Артем