Норвегія виграла медальний залік, а Україна завершила чемпіонат з однією медаллю.

Чемпіонат світу з біатлону в Поклюці завершився 21 лютого чоловічим мас-стартом.

Україну в гонці представляв Артем Прима. Він стартував 16-м, але за підсумками гонки опустився на п'ять позицій.

Читайте такожЧемпіонат світу з біатлону: результати чоловічої індивідуальної гонкиПершим до фінішу прийшов норвежець Стурла Легрейд. Для норвезької збірної це золото стало сьомим на ЧС-2021, а для Легрейда - четвертим (другим - в особистих гонках).

Збірна Норвегії впевнено виграла в медальному заліку (7 золотих, 3 срібних і 4 бронзових нагороди).

Чемпіонат світу з біатлону. Результати чоловічого мас-старту

1. Стурла Легрейд (Норвегія) - (0+0+0+1) 36:27,2

2. Йоганнес Дале (Норвегія) - (0+1+1+0) +10,2

3. Кантен Фійон Майє (Франція) - (1+1+0+0) +12,8...

21. Артем Прима (Україна) - (0+1+1+3) +2:42,6

Чемпіонат світу з біатлону-2021: результати України

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Автор: Антон Дудар