Чемпіонат світу з біатлону в Поклюці завершився 21 лютого чоловічим мас-стартом.
Україну в гонці представляв Артем Прима. Він стартував 16-м, але за підсумками гонки опустився на п'ять позицій.
Читайте такожЧемпіонат світу з біатлону: результати чоловічої індивідуальної гонкиПершим до фінішу прийшов норвежець Стурла Легрейд. Для норвезької збірної це золото стало сьомим на ЧС-2021, а для Легрейда - четвертим (другим - в особистих гонках).
Збірна Норвегії впевнено виграла в медальному заліку (7 золотих, 3 срібних і 4 бронзових нагороди).
Чемпіонат світу з біатлону. Результати чоловічого мас-старту
1. Стурла Легрейд (Норвегія) - (0+0+0+1) 36:27,2
2. Йоганнес Дале (Норвегія) - (0+1+1+0) +10,2
3. Кантен Фійон Майє (Франція) - (1+1+0+0) +12,8...
21. Артем Прима (Україна) - (0+1+1+3) +2:42,6
Чемпіонат світу з біатлону-2021: результати України
- ЧС-2021 проходив з 10 по 21 лютого.
- Україна завоювала на світовій першості одну медаль - 20 лютого жіноча збірна України фінішувала на третьому місці в естафеті.
- Раніше українцям також вдалося зайняти четверте місце в змішаній естафеті і фінішувати на четвертому місці в одиночній змішаній естафеті.
У чоловічій естафеті Україна також показала солідний результат, посівши п'яте місце.
Найкращим результатом в особистих гонках стало сьоме місце Олени Підгрушної в гонці переслідування.
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