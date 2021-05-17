Збірна України із синхронного плавання грандіозно виступила на Чемпіонаті Європи з водних видів спорту.
Про це повідомляється в сюжеті ТСН.
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Команда у свій актив завоювала вісім медалей - чотири золоті й чотири срібні. Це найліпший результат для українських синхроністок за всю історію.
Чемпіонкою стала Марта Федіна в технічному соло, також "золото" нам принесли командні виступи в довільній комбінації, довільній групі та хайлайті.
Загалом, нашу "блакитно-жовту" команду визнали найкращою командою чемпіонату Європи з водних видів спорту серед представниць цього виду!
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