Друга ракетка України Деяна Ястремська зазнала поразки в матчі стартового раунду турніру категорії International в австрійському Лінці.
Українка вважалася однією з фавориток змагань і отримала третій номер у посіві, а її суперницею була 110-та ракетка світу Греєтьє Міннен з Бельгії.
Матч тривав 1 годину і 18 хвилин, а перемогу в двох сетах святкувала Міннен - 4:6, 3:6.
Ястремська повторила кар'єрний антирекорд, зазнавши чотирьох поспіль поразок. Українка невдало стартувала на турнірах в Римі, Остраві і Лінці, а також на "Ролан Гаррос".
Аналогічна серіяза кількістю поразок у 20-річної тенісистки була торік.
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