Девід Венцл потрапив до Книги рекордів Гіннеса.

Чеський фрідайвер Девід Венцл встановив світовий рекорд - він проплив під льодом майже 81 метр.

Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

Заплив проходив на замерзлому озері на півночі Чехії. В озері попередньо зробили кілька ополонок.

Читайте такожБоєць UFC вирішив пірнути в ставок і розбив голову об лід (відео)Для того, щоб подолати дистанцію, Венцлу знадобилося півтори хвилини. Він проплив під льодом на одному диханні.

Після запливу Венцл зізнався, що у нього не було проблем з тим, щоб затримати дихання, а ось холод був нестерпним.

Досягнення чеха внесуть до Книги рекордів Гіннеса.

Попередній рекорд (76 метрів) належав датчанину Стігу Северінсену і протримався вісім років.

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Автор: Антон Дудар