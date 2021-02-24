Чеський фрідайвер Девід Венцл встановив світовий рекорд - він проплив під льодом майже 81 метр.
Про це повідомляється в сюжеті ТСН.
Заплив проходив на замерзлому озері на півночі Чехії. В озері попередньо зробили кілька ополонок.
Читайте такожБоєць UFC вирішив пірнути в ставок і розбив голову об лід (відео)Для того, щоб подолати дистанцію, Венцлу знадобилося півтори хвилини. Він проплив під льодом на одному диханні.
Після запливу Венцл зізнався, що у нього не було проблем з тим, щоб затримати дихання, а ось холод був нестерпним.
Досягнення чеха внесуть до Книги рекордів Гіннеса.
Попередній рекорд (76 метрів) належав датчанину Стігу Северінсену і протримався вісім років.
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