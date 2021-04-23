"Донбас" не залишив шансів "Соколу" у фінальній серії.

ХК "Донбас" став чемпіоном Української хокейної ліги в сезоні 2020-2021.

У фінальній серії "Донбас" виграв у київського "Сокола".

23 квітня пройшов четвертий матч серії, в якому донецький клуб в овертаймі виграв з рахунком 4:3. Таким чином, фінальна серія завершилася з рахунком 4:0 на користь "Донбасу".

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Відзначимо, що команда Павла Мікульчика починала виступи в плей-офф відразу з півфінальної стадії, оскільки виграла регулярний чемпіонат.

Найкориснішим гравцем плей-офф був визнаний захисник "Донбасу" Філіп Пангелов-Юлдашев.

ХК "Донбас": восьме чемпіонство

ХК "Донбас" увосьме в історії став чемпіоном України.

Раніше донеччани вигравали золоті медалі в сезонах в 2011, 2012, 2013, 2016, 2017, 2018 та 2019 роках.

Також на рахунку "Донбасу" одне срібло і одна бронза.

За кількістю чемпіонських титулів в Україні "Донбас" поступається тільки "Соколу" (12).

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Автор: Антон Дудар