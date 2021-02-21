Новак Джокович вдев'яте в кар'єрі виграв Australian Open

Сербський тенісист Новак Джокович виграв Відкритий чемпіонат Австралії.

Читайте такожНайвпливовіша тенісистка світу у фіналі знищила американку й виграла свій другий Australian OpenУ фінальному матчі перша ракетка світу впевнено переміг росіянина Даніїла Медведєва, який на даний момент займає в світовому рейтингу четверте місце.

Джокович не віддав супернику жодного сету - 3:0. Медведєву вдалося нав'язати серйозну боротьбу тільки в першій партії.

Матч тривав 1 годину 54 хвилини. Підсумковий рахунок - 7:5, 6:2, 6:2 на користь серба.

Джокович - Медведєв: підсумки фіналу

Джокович став переможцем Australian Open втретє поспіль і в дев'ятий раз в кар'єрі. Він є рекордсменом за перемогами на Відкритому чемпіонаті Австралії.

Для серба це 18-а перемога на турнірах "Великого шолома". До рекорду, який ділять Рафаель Надаль і Роджер Федерер, Джоковичу залишилося виграти два турніри.

Джокович перервав 20-матчеву переможну серію Медведєва.

Медведєв програв у своєму другому фіналі на турнірах "Великого шолома" (після US Open-2019), проте з нового тижня дебютує в топ-трійці світового рейтингу.

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Автор: Антон Дудар