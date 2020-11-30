Пілот команди "Хаас" Формули-1 Ромен Грожан після страшної аварії на Гран-прі Бахрейну відбувся відносно невеликими ушкодженнями - у гонщика опіки рук і ніг.
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Не виключено, що Грожан навіть не пропустить найближчий гран-прі Формули-1, який відбудеться наприкінці тижня.
Пілот записав відеозвернення з лікарні в Instagram.
"Всім привіт. Хочу сказати, що я в порядку. Ну, не зовсім добре. Дякую за ваші повідомлення. Кілька років тому я був противником "гало". Без нього зараз я б не зміг з вами говорити", - сказав Грожан.
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