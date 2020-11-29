Льюїс Хемілтон виграв гонку вже в статусі семиразового чемпіона світу.

29 листопада в Бахрейні відбувся черговий етап Формули-1 сезону 2020 року.

Гонка ознаменувалася великими аваріями. Вже на старті гонки пілот "Хаас" Ромен Грожан врізався у відбійник, через що його болід розірвало на дві частини, а француз дивом встиг вибратися з вогню.

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Відразу після рестарту з гонки вибув пілот "Рейсинг Пойнт" Ленс Стролл - його болід перевернуло після зіткнення з росіянином Даниїлом Квятом.

У кінцівці гонки автомобіль Серхіо Переса з "Рейсинг Пойнт", який йшов третім, загорівся.

Перемогу в гонці здобув Льюїс Хемілтон, який на минулому етапі оформив чемпіонство.

Гран-прі Бахрейну. Топ-10

1. Льюїс Хемілтон (Великобританія, "Мерседес")

2. Макс Ферстаппен ( Нідерланди, "Ред Булл") - відставання 1,254

3. Александр Албон (Таїланд, "Ред Булл") - 8,005

4. Ландо Норріс (Великобританія, "Макларен") - 11,337

5. Карлос Сайнс (Іспанія, "Макларен") - 11,787

6. П'єр Гаслі (Франція, "АльфаТаурі") - 11,942

7. Даніел Ріккьярдо (Австралія, "Рено") - 19,368

8. Валттері Боттас (Фінляндія, "Мерседес") - 19,680

9. Естебан Окон ( Франція, "Рено") - 22,803

10. Шарль Леклер ( Монако, "Феррарі") - 1 Коло

Формула-1: результати сезону

Льюїс Хемілтон оформив чемпіонство за підсумками Гран-прі Туреччини. За два етапи до фінішу сезону у британця 332 очки. Другим йде його напарник Валттері Боттас, у якого 199 очок. На третьому місці - Макс Ферстаппен (189 очок).

У Кубку конструкторів "Мерседес" вже також здобув перемогу (531 очко). На другій позиції - "Ред Булл" (274), на третій - "Макларен" (169).

Наступний етап пройде 6 грудня - Гран-прі Сахіра.

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Автор: Антон Дудар