18 квітня в Італії відбувся другий етап чемпіонату Формули-1 в сезоні 2021 року - Гран-прі Емілії-Романьї.
Переможцем гонки став представник "Ред Булл" Макс Ферстаппен, який стартував другим.
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Чинний чемпіон світу Льюїс Хемілтон побував на узбіччі, але зумів повернутися на трасу. А ось його напарник Валттері Боттас завершив гонку через серйозну аварію за участю Джорджа Рассела з "Вільямс". На 33-му колі гонку довелося призупинити.
Хемілтону в підсумку вдалося піднятися з дев'ятого місця на друге, а також взяти додаткове очко за найкраще коло.
Гран-прі Емілії-Романьї. Топ-10
1. Макс Ферстаппен (Нідерланди, "Ред Булл")
2. Льюїс Хемілтон (Великобританія, "Мерседес") - відставання 22,000
3. Ландо Норріс (Великобританія, "Макларен") - 23,702
4. Шарль Леклер (Монако, "Феррарі") - 25,579
5. Карлос Сайнс (Іспанія, "Феррарі") - 27,036
6. Даніел Ріккьярдо (Австралія, "Макларен") - 51,220
7. Ленс Стролл (Канада, "Астон Мартін") - 51,909
8. П'єр Гаслі (Франція, "Альфатаурі) - 52,818
9. Кімі Райкконен (Фінляндія, "Альфа Ромео") - 64,773
10. Естебан Окон (Франція, "Альпін") - 65,704
Формула-1: результати сезону
- Після двох етапів в особистому заліку у Хемілтона і Ферстаппена по 44 очки. У трійку також входить Норріс - 27 очок.
- У Кубку конструкторів лідирує "Мерседес" - 59 очок. У "Ред Булл" - 54, у "Макларена" - 41.
- Наступна гонка відбудеться 2 травня - Гран-прі Португалії.
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