У Королівських автоперегонах 21-річний спортсмен виступатиме з наступного сезону.

Мік Шумахер, син легендарного німецького автогонщика Міхаеля Шумахера, став пілотом команди Формули-1 Хаас.

Про це повідомляється на офіційному сайті «стайні».

У Королівських автоперегонах 21-річний спортсмен виступатиме з наступного сезону. Сторони підписали багаторічну угоду про співпрацю.

Підготовку до старту у Формулі-1 Мік Шумахер почне вже 11 грудня на боліді VF-20.

"Перспектива потрапити в стартову сітку Формули-1 в наступному році робить мене неймовірно щасливим, я просто втратив дар мови. Я хотів би подякувати Хаас за надану мені довіру. Я також хочу подякувати своїм батькам і висловити їм свою любов - я знаю, що всім цим зобов'язаний їм. Завжди вірив, що здійсню свою мрію - виступати у Формулі-1", - сказав Мік Шумахер.

У поточному сезоні Мік Шумахер виступає у Формулі - 2 за команду Према. Перед останньою гонкою він лідирує в чемпіонаті, випереджаючи головного конкурента на 14 очок.

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Автор: Олег Давигора