Команди провели другий матч за останні дні.

7 листопада чоловіча збірна України з гандболу провела другий матч проти Росії в Мінську в рамках відбору на чемпіонат Європи 2022 року.

Гра проходила в Палаці спорту "Уруччя" та завершилася перемогою росіян - 30:28.

Підопічні Миколи Степанця поступилися супернику в обох таймах з одинковим рахунком - 15:14.

Росія - Україна - 30:28 (15:14, 15:14)

Україна: Юрій Шамрило, Максим В'юник - Іван Бурзак, Дмитро Тютюнник, Дмитро Ільченко, Сергій Онуфрієнко, Євген Буйненко, Дмитро Горига, Станіслав Жуков, Олександр Кириленко, Тарас Міноцький, В'ячеслав Садовий, Захар Денисов, Євген Жук, Едуард Кравченко, Артем Козакевич.

Україна у відборі на Євро-2022: головне

Україна і Росія перший матч провели 5 листопада - тоді була зафіксована нічия.

Крім росіян, суперниками української збірної будуть також Фарерські острови і Чехія.

Поєдинки кваліфікації проходитимуть з листопада 2020 року по травень 2021-го. До фінальної частини турніру вийдуть перші дві команди кожної з груп, а також чотири найкращі збірні, які займуть треті місця.

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Автор: Данило Слесь