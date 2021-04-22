Карла Суарес Наварро здолала онкологію.

Іспанська тенісистка, яка була свого часу шостою ракеткою світу, Карла Суарес Наварро повідомила, що вона вилікувала страшний різновид онкології - лімфому Ходжкіна.

Звернення до фанатів спортсменка опублікувала в Twitter.

"Ще один крок. Сьогодні я закінчую лікування і можу сказати, що подолала лімфому Ходжкіна. Дякую всім. Кожне повідомлення додало мені багато сил. Нескінченна подяка всім медикам, які щодня допомагають нам. Я вилікувалася!", - надрукувала текст тенісистка.

Лімфома Ходжкіна є злоякісним захворюванням лімфоїдної тканини. Варто відзначити, що у тенісисток досить часто діагностується саме ця хвороба.

Зауважимо, що на рахунку 32-річної Суарес Наварро два титули в одиночному розряді на турнірах WTA.

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Автор: Артем Будрін