Іспанська тенісистка, яка була свого часу шостою ракеткою світу, Карла Суарес Наварро повідомила, що вона вилікувала страшний різновид онкології - лімфому Ходжкіна.
Звернення до фанатів спортсменка опублікувала в Twitter.
"Ще один крок. Сьогодні я закінчую лікування і можу сказати, що подолала лімфому Ходжкіна. Дякую всім. Кожне повідомлення додало мені багато сил. Нескінченна подяка всім медикам, які щодня допомагають нам. Я вилікувалася!", - надрукувала текст тенісистка.
Лімфома Ходжкіна є злоякісним захворюванням лімфоїдної тканини. Варто відзначити, що у тенісисток досить часто діагностується саме ця хвороба.
Зауважимо, що на рахунку 32-річної Суарес Наварро два титули в одиночному розряді на турнірах WTA.
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