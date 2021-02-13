Деморалізована Кароліна Плішкова програла співвітчизниці.

Екс-перша ракетка світу Кароліна Плішкова потрапила в курйозну ситуацію на Відкритому чемпіонаті Австралії. Після того, як спортсменка відвідала вбиральню, її покарали.

Про це повідомляє Іdnes.

У матчі другого кола Плішкова програла землячці Кароліні Муховій – 5:7, 5:7. Іронічно, але у другому сеті вона вела з рахунком – 5:0 і двічі подавала на сетбол.

Під час матчу Кароліна демонструвала бурхливі емоції, двічі розбивши ракетку, за що отримала усні попередження. Вона розбила ракетку на корті наприкінці першого сету, а потім розтрощила інвентар під час туалетної паузи. Через це рефері оштрафував її на одне очко.

Плішкова після матчу зізналася, що штраф став для неї великою несподіванкою.

"Це відбулося навіть не в підтрибунному приміщенні, а в туалеті. Здивована. Думаю, лінійний суддя, що відправився зі мною, повідомив про те, що сталося. Думала, що в туалеті можу робити все що хочу. Але, як бачимо, ні. Буду в майбутньому розумнішою", – зробила висновки Плішкова.

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Автор: Будрін Артем