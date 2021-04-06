Катаріна Завацька пережила стрес перед поїздкою на турнір.

Українська тенісистка Катаріна Завацька розповіла про те, що їй довелося пережити через те, що у Франції її вкусив павук-вовк.

Про це вона розповіла в stories на своїй сторінці в Instagram.

Інцидент стався, коли Завацька збиралася їхати з Франції до Швейцарії на турнір.

За словами тенісистки, павук забрався в її сумку, в яку вона складає їжу для поїздки на турнір.

"Почала дивитися всередину сумки, чи є там що-небудь, агресивно і швидко шукала, і тут - бум, як голкою в палець (боляче). Я дивлюся, а поруч з моїм пальцем величезний павучара (який вкусив мене, сволота). У мене ще й фобія на павуків. Я дивлюся на палець пару секунд і починаю кричати і плакати. З пальця починає йти кров", - розповіла Завацька.

Далі вона повідомила, що рано вранці почала "дзвонити всім", щоб дізнатися, як діяти:

Читайте також"Порадили почекати": Світоліна пояснила, чому не поспішає з вакцинацією"Я почала вже не дуже відчувати свій палець, тому що я його затиснула дуже сильно, щоб отрута не змогла потрапити в кров. Я була в жахливому стресі, намагалася пояснити всім телефоном, що сталося. Особливо доктору, але доктор не міг зрозуміти і слова, що я говорила, бо я кричала як в оперному театрі. У підсумку я розповіла доктору, що сталося, він сказав скинути фотку павука, і він мені передзвонить".

У підсумку лікар сказав тенісистці: "Ця отрута тебе не вб'є, але може занести якусь інфекцію. Тому тобі потрібен антибіотик".

Українка "в сльозах" помчала в аптеку:

"Зайшовши в аптеку, я знову почала панікувати і показувати фотку павучари і рецепт від доктора. В аптеці мене заспокоїли і сказали, що я не помру, і що у Франції немає отруйних павуків, тому я вже заспокоїлася. У підсумку мені дали дуже багато таблеток. Я була не дуже задоволена, навіщо тоді стільки таблеток, якщо мені сказали, що павук не небезпечний?".

Після цього Завацька повернулася додому, щоб убити павука:

"Я боялася, тому що моя валіза була відкрита і сумка на стільці, де був павук, теж була відкрита... Тому було ще одне випробування. 30 хвилин я вбивала цього павука, був важкий баттл, він хотів втекти, а я його боялася. Але в підсумку вбила цю мерзоту, яка зіпсувала мені прекрасний ранок. Ось він, павук-вовк", - написала тенісистка і показала фото.

Відзначимо, що Завацка займає 125-е місце в рейтингу WTA.

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Автор: Антон Дудар