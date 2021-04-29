Перемога Кирила Грищенка обурила користувачів мережі.

Білоруський боєць змішаних єдиноборств Кирило Грищенко здобув скандальну перемогу над представником Сенегалу Умаром Кейном на турнірі промоушена ONE Championship.

На останніх секундах другого раунду Кейн затиснув суперника біля сітки. У цей час пролунав гонг, який сигналізує про закінчення раунду, але через секунду Грищенко рукою завдав удару по горлу африканця.

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Кейн в подиві впав на канвас, а арбітр присудив Грищенку перемогу технічним нокаутом.

У фанатів ММА рішення рефері викликало питання.

"Останній удар був після гонгу, і він заборонений", "Почекайте, а хіба удари по горлу дозволені?", "Як можна віддати комусь перемогу за удар після гонгу?", "Хтось може мені пояснити, чому йому присудили перемогу, якщо на повторі видно, що удар був після гонгу. Не одночасно, а після", "Удар після гонгу - це технічний нокаут? Що я взагалі дивлюся?",- коментують фани в Twitter.

Втім, деякі відзначили, що суддя прийняв правильне рішення, тому що Кейн виглядав слабо.

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Автор: Антон Дудар