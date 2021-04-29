Білоруський боєць змішаних єдиноборств Кирило Грищенко здобув скандальну перемогу над представником Сенегалу Умаром Кейном на турнірі промоушена ONE Championship.
На останніх секундах другого раунду Кейн затиснув суперника біля сітки. У цей час пролунав гонг, який сигналізує про закінчення раунду, але через секунду Грищенко рукою завдав удару по горлу африканця.
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Кейн в подиві впав на канвас, а арбітр присудив Грищенку перемогу технічним нокаутом.
У фанатів ММА рішення рефері викликало питання.
"Останній удар був після гонгу, і він заборонений", "Почекайте, а хіба удари по горлу дозволені?", "Як можна віддати комусь перемогу за удар після гонгу?", "Хтось може мені пояснити, чому йому присудили перемогу, якщо на повторі видно, що удар був після гонгу. Не одночасно, а після", "Удар після гонгу - це технічний нокаут? Що я взагалі дивлюся?",- коментують фани в Twitter.
Втім, деякі відзначили, що суддя прийняв правильне рішення, тому що Кейн виглядав слабо.
Kirill Grishenko wins via TKO 😤— Bleacher Report MMA (@BR_MMA) April 29, 2021
Grishenko lands a late throat punch at end of 2nd round to hand Reug Reug Kane his first loss#ONEonTNT4pic.twitter.com/f6ou2U74Ka
Kirill Grishenko 🇧🇾 beats "Reug Reug" by TKO! Do YOU agree with the ref's call? @tntdrama@BleacherReport@BR_MMA@brlive#WeAreONE#ONEChampionship#ONEonTNT4pic.twitter.com/LWP62JaKcU— ONE Championship (@ONEChampionship) April 29, 2021
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