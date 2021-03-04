Корі Сендхаген здобув ефектну перемогу всього за півхвилини.

Американець Корі Сендхаген визнаний автором найкращого нокауту за підсумками лютого в змішаних єдиноборствах.

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На турнірі UFC Fight Night 184 в Лас-Вегасі Сендхаген нокаутував свого співвітчизника Френкі Едгара.

Сендхаген переміг вже на 28-й секунді бою. Він ефектно "вирубив" суперника ударом з коліна в стрибку.

В активі Сендхагена 14 перемог і 2 поразки в ММА.

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Автор: Антон Дудар