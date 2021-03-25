Дружний виліт: три українські клуби покинули баскетбольний єврокубок на одній стадії

Україна не буде представлена у чвертьфіналі Кубка Європи ФІБА.

Українські клуби покинули Кубок Європи ФІБА на стадії 1/8 фіналу. 24 березня "Київ-Баскет" у Нідерландах програв команді "Іроні Нес-Ціона" з Ізраїлю. "Іроні Нес-Ціона" - "Київ-Баскет" - 90:76 (22:23, 14:21, 29:8, 25:24) Днем раніше Кубок Європи ФІБА покинули українські "Дніпро" та "Прометей". Дніпряни програли румунській "Ораді", а клуб з Кам'янського поступився бельгійському"Монсу". "Дніпро" - "Орадя" - 72:78 (19:18, 16:20, 15:20, 22:20) "Прометей" - "Монс" - 81:88 (23:13, 23:22, 14:16, 21:37) Кубок Європи ФІБА: що потрібно знати На груповому етапі всі матчі кожної групи приймало одне місто. В 1/8 фіналу Кубка Європи вийшли по дві найкращі команди з кожної групи і ще чотири, що зайняли треті місця.

"Прометей" і "Київ-Баскет" вийшли з однієї групи, а "Дніпро" посів друге місце у своїй групі.

Матчі 1/8 фіналу та 1/4 фіналу проходять у форматі одного матчу в одному місті.

"Фінал чотирьох" пройде з 23 по 25 квітня. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Антон Дудар

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