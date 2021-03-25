Київ-Баскет програв ізраїльському клубу / фото kyiv-basket.com.ua/
Українські клуби покинули Кубок Європи ФІБА на стадії 1/8 фіналу.
24 березня "Київ-Баскет" у Нідерландах програв команді "Іроні Нес-Ціона" з Ізраїлю.
"Іроні Нес-Ціона" - "Київ-Баскет" - 90:76 (22:23, 14:21, 29:8, 25:24)
Днем раніше Кубок Європи ФІБА покинули українські "Дніпро" та "Прометей". Дніпряни програли румунській "Ораді", а клуб з Кам'янського поступився бельгійському"Монсу".
"Дніпро" - "Орадя" - 72:78 (19:18, 16:20, 15:20, 22:20)
"Прометей" - "Монс" - 81:88 (23:13, 23:22, 14:16, 21:37)
Кубок Європи ФІБА: що потрібно знати
- На груповому етапі всі матчі кожної групи приймало одне місто. В 1/8 фіналу Кубка Європи вийшли по дві найкращі команди з кожної групи і ще чотири, що зайняли треті місця.
- "Прометей" і "Київ-Баскет" вийшли з однієї групи, а "Дніпро" посів друге місце у своїй групі.
- Матчі 1/8 фіналу та 1/4 фіналу проходять у форматі одного матчу в одному місті.
- "Фінал чотирьох" пройде з 23 по 25 квітня.
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