Першу перемогу в кар'єрі здобув норвежець Йоханнес Дале.

11 грудня пройшла чоловіча спринтерська гонка в рамках третього етапу Кубка світу з біатлону в австрійському Хохфільцені. Стартувала вона о 15.20.

Першу перемогу в кар'єрі здобув норвежець Йоханнес Дале, другим став француз Кентен Фійон-Майє, третім – Фаб'єн Клод.

Йоханнес Дале закрив всі 10 мішеней і здобув дебютну в кар'єрі перемогу на Кубку світу.

Йоханнес Бьо вперше в сезоні залишився без медалі, він програв Клоду 12 секунд і зайняв четверте місце. А Тар'єй Бьо, який стартував під останнім 108-м номером, показав 11-ий підсумковий час.

Кращим у складі збірної України став Артем Прима, який посів 30-е місце з одним промахом і третьою за швидкістю стрільбою. Антон Дудченко зумів з аналогічною точністю стрільби кваліфікуватися в гонку переслідування, а для Підручного, Цимбала і Ткаленка особисті гонки на третьому етапі Кубка світу закінчилися.

Кубок світу з біатлону. 3-й етап. Спринт. Чоловіки

1. Йоханнес Дале – (Норвегія) - 22.53, 7 (0)

2. Кентен Фійон-Майє (Франція) – +18,5 (0)

3. Фаб'єн Клод (Франція) – +31,6 (1)

...

30. Артем Прима (Україна) – +1.34,5 (1)

52. Антон Дудченко (Україна) – +2.14,4 (1)

67. Богдан Цимбал (Україна) – +2.33,7 (1)

72. Дмитро Підручний (Україна) – +2.43,2 (1)

87. Руслан Ткаленко (Україна) – +3.13,6 (3)

Кубок світу з біатлону: третій етап

З 11 по 13 грудня в австрійському Хохфільцені проходять гонки третього етапу Кубка світу з біатлону 2020-2021. Де дивитися гонки.

Чоловічу збірну на третьому етапі представлять Артем Прима, Дмитро Підручний, Руслан Ткаленко, Антон Дудченко та Богдан Цимбал.

У жінок у Хохфільцені виступають Віта Семеренко, Валентина Семеренко, Олена Підгрушна, Юлія Джима, Дар'я Блашко та Катерина Бех.

Кращим результатом збірної України в цьому сезоні поки є п'яте місце в жіночій естафеті.

Переможцем жіночої спринтерської гонки в рамках третього етапу Кубка світу з біатлону в австрійському Хохфільцені стала білоруска Дінара Алімбекова.

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Автор: Олег Давигора