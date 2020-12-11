11 грудня пройшла чоловіча спринтерська гонка в рамках третього етапу Кубка світу з біатлону в австрійському Хохфільцені. Стартувала вона о 15.20.
Першу перемогу в кар'єрі здобув норвежець Йоханнес Дале, другим став француз Кентен Фійон-Майє, третім – Фаб'єн Клод.
Йоханнес Дале закрив всі 10 мішеней і здобув дебютну в кар'єрі перемогу на Кубку світу.
Йоханнес Бьо вперше в сезоні залишився без медалі, він програв Клоду 12 секунд і зайняв четверте місце. А Тар'єй Бьо, який стартував під останнім 108-м номером, показав 11-ий підсумковий час.
Кращим у складі збірної України став Артем Прима, який посів 30-е місце з одним промахом і третьою за швидкістю стрільбою. Антон Дудченко зумів з аналогічною точністю стрільби кваліфікуватися в гонку переслідування, а для Підручного, Цимбала і Ткаленка особисті гонки на третьому етапі Кубка світу закінчилися.
Кубок світу з біатлону. 3-й етап. Спринт. Чоловіки
1. Йоханнес Дале – (Норвегія) - 22.53, 7 (0)
2. Кентен Фійон-Майє (Франція) – +18,5 (0)
3. Фаб'єн Клод (Франція) – +31,6 (1)
...
30. Артем Прима (Україна) – +1.34,5 (1)
52. Антон Дудченко (Україна) – +2.14,4 (1)
67. Богдан Цимбал (Україна) – +2.33,7 (1)
72. Дмитро Підручний (Україна) – +2.43,2 (1)
87. Руслан Ткаленко (Україна) – +3.13,6 (3)
Кубок світу з біатлону: третій етап
- З 11 по 13 грудня в австрійському Хохфільцені проходять гонки третього етапу Кубка світу з біатлону 2020-2021. Де дивитися гонки.
Чоловічу збірну на третьому етапі представлять Артем Прима, Дмитро Підручний, Руслан Ткаленко, Антон Дудченко та Богдан Цимбал.
У жінок у Хохфільцені виступають Віта Семеренко, Валентина Семеренко, Олена Підгрушна, Юлія Джима, Дар'я Блашко та Катерина Бех.
Кращим результатом збірної України в цьому сезоні поки є п'яте місце в жіночій естафеті.
Переможцем жіночої спринтерської гонки в рамках третього етапу Кубка світу з біатлону в австрійському Хохфільцені стала білоруска Дінара Алімбекова.
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