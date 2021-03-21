Тріумфувала цілком очікувано представниця Норвегії.

Десятий етап Кубка світу з біатлону в Естерсунді у жіночому розряді завершився мас-стартом.

Перемогу в гонці здобула норвежка Інгрід-Ландмарк Тандревольд.

Від України виступала лише Юлія Джима, яка прийшла до фінішу 12-ю, що є відносно непоганим результатом. Тривалий час киянка лідирувала в гонці та претендувала серйозно на медалі. Проте 5 промахів під кінець зіпсували положення справ і відкинули Юлію на 12-е місце.

Кубок світу в Естерсунді. Результати жіночого мас-старту

1. Інгрід-Ландмарк Тандревольд (Норвегія) - (0+1+3+1) 34:53,1

2. Дінара Алімбекова (Білорусь) - (1+2+0+3) +6,9

3. Франциска Пройсс (Німеччина) - (0+1+4+1) +11,1

12. Юлія Джима (0+0+4+1) +56,6

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Кубок світу з біатлону: десятий етап

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Автор: Будрін Артем