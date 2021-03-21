Десятий етап Кубка світу з біатлону в Естерсунді у жіночому розряді завершився мас-стартом.
Перемогу в гонці здобула норвежка Інгрід-Ландмарк Тандревольд.
Від України виступала лише Юлія Джима, яка прийшла до фінішу 12-ю, що є відносно непоганим результатом. Тривалий час киянка лідирувала в гонці та претендувала серйозно на медалі. Проте 5 промахів під кінець зіпсували положення справ і відкинули Юлію на 12-е місце.
Кубок світу в Естерсунді. Результати жіночого мас-старту
1. Інгрід-Ландмарк Тандревольд (Норвегія) - (0+1+3+1) 34:53,1
2. Дінара Алімбекова (Білорусь) - (1+2+0+3) +6,9
3. Франциска Пройсс (Німеччина) - (0+1+4+1) +11,1
12. Юлія Джима (0+0+4+1) +56,6
Читайте також"Тварюка ти, бл*ть": українська біатлоністка показала повідомлення від вболівальника після своєї невдачі в гонці (фото)
Кубок світу з біатлону: десятий етап
- Десятий етап КС з біатлону проходить з 19 по 21 березня: де і коли дивитися гонки.
- У жіночій спринтерській гонці українки не змогли потрапити в тридцятку найкращих.
- У чоловічому спринті представники України також не показали високих результатів.
- У чоловічій гонці переслідування Дмитро Підручний вразив своїм ривком та фінішував 13-м.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram