У фінському Контіолахті, де проходить другий етап Кубка світу з біатлону, відбулася спринтерська гонка серед жінок.
Другу перемогу в сезоні здобула шведка Ханна Еберг, яка випередила француженку Анаіс Шевальє і свою молодшу сестру Ельвіру Еберг.
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Найкращою серед українок стала Валентина Семеренко, яка закрила всі мішені і фінішувала дев'ятою. На даний момент це найкращий результат української збірної в сезоні.
Кубок світу в Контіолахті. Результати жіночого спринту
1. Ханна Еберг (Швеція) - (0+0) 21:11,5
2. Анаіс Шевальє (Франція) - (0+0) + 9,6
3. Ельвіра Еберг (Швеція) - (0+1) +27,9...
9. Валя Семеренко (Україна) - (0+0) +1:01,5
18. Дар'я Блашко (Україна) - (0+0) +1:21,1
25. Олена Підгрушна (Україна) - (0+1) +1:31,7
63. Катерина Бех (Україна) - (0+2) +2:37,6
66. Юлія Джима (Україна) - (0+3) +2: 46,0
Кубок світу з біатлону 2020-2021: другий етап
- Фінський Контіолахті приймає другий поспіль етап Кубка світу з біатлону.
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