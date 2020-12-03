Валентина Семеренко показала поки що найкращий результат сезону у збірній України.

У фінському Контіолахті, де проходить другий етап Кубка світу з біатлону, відбулася спринтерська гонка серед жінок.

Другу перемогу в сезоні здобула шведка Ханна Еберг, яка випередила француженку Анаіс Шевальє і свою молодшу сестру Ельвіру Еберг.

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Найкращою серед українок стала Валентина Семеренко, яка закрила всі мішені і фінішувала дев'ятою. На даний момент це найкращий результат української збірної в сезоні.

Кубок світу в Контіолахті. Результати жіночого спринту

1. Ханна Еберг (Швеція) - (0+0) 21:11,5

2. Анаіс Шевальє (Франція) - (0+0) + 9,6

3. Ельвіра Еберг (Швеція) - (0+1) +27,9...

9. Валя Семеренко (Україна) - (0+0) +1:01,5

18. Дар'я Блашко (Україна) - (0+0) +1:21,1

25. Олена Підгрушна (Україна) - (0+1) +1:31,7

63. Катерина Бех (Україна) - (0+2) +2:37,6

66. Юлія Джима (Україна) - (0+3) +2: 46,0

Кубок світу з біатлону 2020-2021: другий етап

Фінський Контіолахті приймає другий поспіль етап Кубка світу з біатлону.

Етап проходить з 3 по 6 грудня: де і коли дивитися гонки.

Переможцем чоловічого спринту на другому етапі став норвежець Тар'єй Бо.

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Автор: Антон Дудар