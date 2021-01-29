Груповий етап Кубка Європи ФІБА підійшов до завершення.

Українські "Дніпро", "Прометей" і "Київ-Баскет" пробилися до 1/8 фіналу Кубка Європи ФІБА.

"Дніпро" у другому турі групового етапу поступився польському "Анвілу"(71:74), але забезпечив собі вихід у плей-офф завдяки перемозі над швейцарським "Фрібургом" у першому турі.

Читайте такожКубок Європи ФІБА: Дніпро здолав швейцарців, Прометей виграв в українському дербі

У зв'язку з тим, що в групі "Дніпра" команда "Лондон Лайонс" не була допущена до участі через коронавірус, на дві путівки в плей-офф претендували три клуби.

З групи В в плей-офф турніру вийшли "Прометей" та "Київ-Баскет".

У заключному турі "Прометей" обіграв австрійський "Капфенберг" з рахунком 64:58. Клуб з Кам'янського здобув три перемоги в трьох іграх і посів перше місце в групі.

"Київ-Баскет" в заключному турі лідирував у грі з болгарським "Рілскі" різницею в 13 очок після двох чвертей, але в підсумку програв. Однак кияни поступилися з різницею в рахунку, яка їх влаштовувала - 69:74.

Незважаючи на дві поразки в трьох іграх, "Київ-Баскет" посів у групі В друге місце.

Кубок Європи ФІБА: що потрібно знати

Всі матчі кожної групи приймало одне місто. Так, "Дніпро" грав у польському Вроцлаві, а "Прометей" та "Київ-Баскет" - у болгарському Самокові.

До 1/8 фіналу Кубка Європи виходять по дві найкращі команди з кожної групи і ще чотири, які зайняли треті місця.

Матчі 1/8 фіналу та 1/4 фіналу заплановані на 23-25 березня. Вони пройдуть у форматі одного матчу в одному місті. "Фінал чотирьох" пройде з 23 по 25 квітня.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антон Дудар