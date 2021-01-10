Ламело Боллу підкорилося яскраве досягнення.

Захисник "Шарлотт Хорнетс" Ламело Болл став наймолодшим автором тріпл-даблу в історії Національної баскетбольної асоціації.

Про це повідомляє офіційний сайт НБА.

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Болл зумів набрати не менше десяти очок у трьох різних статистичних показниках у матчі проти "Атланти Хоукс". На його рахунку 22 очки, 12 підбирань і 11 результативних передач.

Боллу вдалося оформити тріпл-дабл у віці 19 років і 140 днів.

Він перевершив рекорд Маркелла Фульца, якому подібне досягнення підкорилося у складі "Філадельфії" в 19 років і 317 днів.

Варто відзначити, що головна зірка НБА Леброн Джеймс свій перший тріпл-дабл зробив у 20 років і 20 днів.

Ламело Болл: чим він відомий

Ламело Болл проводить свій перший сезон в НБА. Він був обраний на драфті 2020 року під загальним третім номером.

Ламело Болл - син екс-гравця в американський футбол Лавара Болла, а також молодший брат баскетболістів Лонзо Болла (грає в НБА за "Нью-Орлеан Пеліканс") і Ліанджело Болла (в даний час є вільним агентом).

До НБА Ламело виступав за литовський "Пренай", юніорську команду "Лос-Анджелес Боллерс" і австралійський "Ілавара Хокс".

У 2017 році Ламело Болл прославився завдяки тому, що набрав 92 очки в матчі за команду своєї школи.

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Автор: Антон Дудар