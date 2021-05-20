Кінець поєдинку виявився драматичним.

Легенда "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс знову показав феноменальну гру. 36-річний нападник врятував свою команду у надважливому матчі, де вирішувалася доля потрапляння до плейофу НБА з "Голден Стейт Ворріорз".

На останній хвилині заключного періоду Леброн влучив триочковим з опором від лідера опонентів Стефена Каррі, коли час на володіння м'ячем вже спливав.

Це дозволило "Лейкерс" виграти з рахунком 103:100.

Зауважимо, що в цьому протистоянні Леброн оформив трипл-дабл з 22 очок, 11 підбирань і 10 передач.

Примітно, що перед вирішальним кидком Джеймс зазнав пошкодження, але показав вольовий характер і продовжив зустріч.

Зусиллями Леброна його команда з сьомого посіву кваліфікувалася до плейофу, де зіграє проти "Фініксу".

LEBRON FROM WAY DOWNTOWN TO PUT THE @LAKERS AHEAD FOR GOOD! pic.twitter.com/DbMStzlAVg — NBA (@NBA) May 20, 2021

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Автор: Артем Будрін