Легенда "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс знову показав феноменальну гру. 36-річний нападник врятував свою команду у надважливому матчі, де вирішувалася доля потрапляння до плейофу НБА з "Голден Стейт Ворріорз".
На останній хвилині заключного періоду Леброн влучив триочковим з опором від лідера опонентів Стефена Каррі, коли час на володіння м'ячем вже спливав.
Це дозволило "Лейкерс" виграти з рахунком 103:100.
Зауважимо, що в цьому протистоянні Леброн оформив трипл-дабл з 22 очок, 11 підбирань і 10 передач.
Примітно, що перед вирішальним кидком Джеймс зазнав пошкодження, але показав вольовий характер і продовжив зустріч.
Зусиллями Леброна його команда з сьомого посіву кваліфікувалася до плейофу, де зіграє проти "Фініксу".
LEBRON FROM WAY DOWNTOWN TO PUT THE @LAKERS AHEAD FOR GOOD! pic.twitter.com/DbMStzlAVg— NBA (@NBA) May 20, 2021
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