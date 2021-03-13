Представник Узбекистану брутальним слемом "вирубив" опонента вже в першому раунді.

Неймовірним нокаутом скінчився двобій між Нурсултаном Рузібоєвим та Ібрагімом Мане під час змагань Brave FC 47 у Бахрейні. Інтриги не вийшло, оскільки поєдинок завершився вже у першому раунді.

Спортсмен з Узбекистану підняв суперника з Франції у повітря й безжалісно кинув його головою вниз, а на додачу ще й впав на нього всією вагою тіла. Суддя просигналізував про кінець бою, а постраждалий ще тривалий час лежав та приходив до тями. На щастя, дивом обійшлося без травми шиї.

Absolutely amazing round between Nursulton Ruziboev and Ibrahim Mané ends with a brutal slam KO by Ruziboev. Rampage-Arona style. My god. #BRAVECF47pic.twitter.com/rlOJolEDX9 — caposa (@Grabaka_Hitman) March 11, 2021

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Будрін Артем