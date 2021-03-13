Неймовірним нокаутом скінчився двобій між Нурсултаном Рузібоєвим та Ібрагімом Мане під час змагань Brave FC 47 у Бахрейні. Інтриги не вийшло, оскільки поєдинок завершився вже у першому раунді.
Спортсмен з Узбекистану підняв суперника з Франції у повітря й безжалісно кинув його головою вниз, а на додачу ще й впав на нього всією вагою тіла. Суддя просигналізував про кінець бою, а постраждалий ще тривалий час лежав та приходив до тями. На щастя, дивом обійшлося без травми шиї.
Absolutely amazing round between Nursulton Ruziboev and Ibrahim Mané ends with a brutal slam KO by Ruziboev. Rampage-Arona style. My god. #BRAVECF47pic.twitter.com/rlOJolEDX9— caposa (@Grabaka_Hitman) March 11, 2021
Читайте такожПаралізував на 3 місяці: відомий боєць MMA завдав моторошних травм опоненту під час бою (відео)
Вас також можуть зацікавити новини:
- Коліном у стрибку: названо найкращий нокаут місяця в ММА (відео)
- Нокаутував забороненим ударом: російського бійця UFC дискваліфікували і позбавили поясу (відео)
- "Я закінчив деканат, я декан": російський боєць ММА Ємельяненко зганьбився, розповідаючи про свою освіту (відео)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram