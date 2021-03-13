Бій Рузібоєв - Мане / фото скріншот twitter.caposa

Неймовірним нокаутом скінчився двобій між Нурсултаном Рузібоєвим та Ібрагімом Мане під час змагань Brave FC 47 у Бахрейні. Інтриги не вийшло, оскільки поєдинок завершився вже у першому раунді.

Спортсмен з Узбекистану підняв суперника з Франції у повітря й безжалісно кинув його головою вниз, а на додачу ще й впав на нього всією вагою тіла. Суддя просигналізував про кінець бою, а постраждалий ще тривалий час лежав та приходив до тями. На щастя, дивом обійшлося без травми шиї.

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Автор: Будрін Артем