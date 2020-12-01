Один з найкращих гонщиків в історії Формули-1 Льюїс Хемілтон здав позитивний тест на коронавірус.
Про це йдеться в офіційній заяві FIA.
Хемілтон здав позитивний тест на COVID-19 в рамках ПЛР-тестування перед Гран-прі Сахіра, яке заплановане на 6 грудня.
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На даний момент гонщик ізольований. Встановлені всі люди, з якими він контактував.
Таким чином, Хемілтон, який вже оформив чемпіонство в цьому сезоні, не зможе взяти участь в гонці 6 грудня.
Поки невідомо, хто замінить британця у складі "Мерседеса".
Формула-1: результати сезону
- Попередній етап сезону - Гран-прі Бахрейну - завершився перемогою Хемілтона, а також ознаменувався двома аваріями.
- Льюїс Хемілтон оформив чемпіонство за підсумками Гран-прі Туреччини. За два етапи до фінішу сезону у британця 332 очки. Другим йде його напарник Валттері Боттас, у якого 199 очок. На третьому місці - Макс Ферстаппен (189 очок).
- У Кубку конструкторів "Мерседес" вже також здобув перемогу (531 очко). На другій позиції - "Ред Булл" (274), на третій - "Макларен" (169).
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