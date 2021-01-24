Конор пропустив багато ударів / фото REUTERS
В Абу-Дабі трапилася сенсація на турнірі змішаних єдиноборств.
Дастін Пор'є зміг взяти реванш та нокаутував Конора Макгрегора.
Ірландець після бою одразу прокоментував своє фіаско.
"Тривалий час я був поза грою. Більше року. Великою проблемою стали лоукіки. Ви ще побачите мене в 2021 році. Я повинен залишатися активним. Зараз хочу провести час з сім'єю, а потім повернуся до роботи", - сказав розчарований Конор.
Макгрегор - Пор'є: головне
- Після цього поєдинку у Макгрегора - 22 перемоги в 27 боях в змішаних єдиноборствах при п'ятьох поразках. У Пор'є - 27 перемог і 6 поразок.
- Відомо, що за цей бій Макгрегор заробить 5 мільйонів доларів, а Пор'є - 1 мільйон.
- Раніше відбулася церемонія зважування і дуель поглядів перед боєм.
- Очікується, що переможець цього поєдинку претендуватиме на титул UFC в легкій вазі, яким володіє росіянин Хабіб Нурмагомедов.
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