Конор пропустив багато ударів / фото REUTERS

В Абу-Дабі трапилася сенсація на турнірі змішаних єдиноборств.

Дастін Пор'є зміг взяти реванш та нокаутував Конора Макгрегора. 

Ірландець після бою одразу прокоментував своє фіаско.

"Тривалий час я був поза грою. Більше року. Великою проблемою стали лоукіки. Ви ще побачите мене в 2021 році. Я повинен залишатися активним. Зараз хочу провести час з сім'єю, а потім повернуся до роботи", - сказав розчарований Конор. 

Макгрегор - Пор'є: головне

  • Після цього поєдинку у Макгрегора - 22 перемоги в 27 боях в змішаних єдиноборствах при п'ятьох поразках. У Пор'є - 27 перемог і 6 поразок. 
  • Відомо, що за цей бій Макгрегор заробить 5 мільйонів доларів, а Пор'є - 1 мільйон.
  • Раніше відбулася церемонія зважування і дуель поглядів перед боєм.
  • Очікується, що переможець цього поєдинку претендуватиме на титул UFC в легкій вазі, яким володіє росіянин Хабіб Нурмагомедов. 

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Автор: Будрін Артем