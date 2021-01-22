Конор Макгрегор здобув 22 перемоги / YouTube/UFC
На "Бійцівському острові" в Абу-Дабі відбулася процедура зважування перед боєм між Конором Макгрегором і Дастіном Пор'є в рамках турніру UFC 257.
Екс-чемпіон UFC Макгрегор виявився легшим за суперника. Вага ірландця - 70,3 кг, тоді як вага американця - 70,7.
Відео опублікував офіційний Instagram-аккаунт UFC.
Макгрегор - Пор'є: перед боєм
- Бій Макгрегор - Пор'є відбудеться рано вранці 24 січня за київським часом.
- Конор Макгрегор і Дастін Пор'є зустрінуться в октагоні вже вдруге. Їх перший бій пройшов у вересні 2014 року, тоді Макгрегор переміг нокаутом в першому раунді.
- У Макгрегора - 22 перемоги в 26 боях в змішаних єдиноборствах при чотирьох поразках. У Пор'є - 26 перемог і 6 поразок.
- Відомо, що за цей бій Макгрегор заробить 5 мільйонів доларів, а Пор'є - 1 мільйон.
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