Конор Макгрегор і Дастін Пор'є зважилися перед боєм.

На "Бійцівському острові" в Абу-Дабі відбулася процедура зважування перед боєм між Конором Макгрегором і Дастіном Пор'є в рамках турніру UFC 257.

Екс-чемпіон UFC Макгрегор виявився легшим за суперника. Вага ірландця - 70,3 кг, тоді як вага американця - 70,7.

Відео опублікував офіційний Instagram-аккаунт UFC.

Макгрегор - Пор'є: перед боєм

Бій Макгрегор - Пор'є відбудеться рано вранці 24 січня за київським часом.

Конор Макгрегор і Дастін Пор'є зустрінуться в октагоні вже вдруге. Їх перший бій пройшов у вересні 2014 року, тоді Макгрегор переміг нокаутом в першому раунді.

У Макгрегора - 22 перемоги в 26 боях в змішаних єдиноборствах при чотирьох поразках. У Пор'є - 26 перемог і 6 поразок.

Відомо, що за цей бій Макгрегор заробить 5 мільйонів доларів, а Пор'є - 1 мільйон.

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Автор: Антон Дудар