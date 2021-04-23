Українська тенісистка Марта Костюк вийшла в півфінал на турнірі WTA в Стамбулі з призовим фондом 235 тисяч доларів.
В 1/4 фіналу Костюк обіграла хорватську тенісистку Ану Конюх, яка займає 241-е місце в рейтингу WTA.
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Українка здобула перемогу в трьох сетах - 7:5, 4:6, 6:3. Матч тривав 2 години 28 хвилин.
18-річна Костюк вдруге в кар'єрі виступить у півфіналі на турнірах WTA, а з нового тижня може встановити особистий рекорд у світовому рейтингу. Раніше в цьому сезоні вона грала в півфіналі турніру в Абу-Дабі.
Суперницею Костюк у півфіналі буде переможниця протистояння між румункою Сораною Кирстею (№67 у рейтингу WTA) та Фіоною Ферро з Франції (№57 WTA).
Відеоогляд матчу опублікувала WTA в Facebook.
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