Марта Костюк вдруге в кар'єрі зіграє у півфіналі турніру WTA.

Українська тенісистка Марта Костюк вийшла в півфінал на турнірі WTA в Стамбулі з призовим фондом 235 тисяч доларів.

В 1/4 фіналу Костюк обіграла хорватську тенісистку Ану Конюх, яка займає 241-е місце в рейтингу WTA.

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Українка здобула перемогу в трьох сетах - 7:5, 4:6, 6:3. Матч тривав 2 години 28 хвилин.

18-річна Костюк вдруге в кар'єрі виступить у півфіналі на турнірах WTA, а з нового тижня може встановити особистий рекорд у світовому рейтингу. Раніше в цьому сезоні вона грала в півфіналі турніру в Абу-Дабі.

Суперницею Костюк у півфіналі буде переможниця протистояння між румункою Сораною Кирстею (№67 у рейтингу WTA) та Фіоною Ферро з Франції (№57 WTA).

Відеоогляд матчу опублікувала WTA в Facebook.

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Автор: Антон Дудар