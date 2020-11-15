Українці почнуть новий сезон в Контіолахті.

Тренерський штаб збірної України з біатлону визначився зі складами чоловічої та жіночої команд, які виступлять на першому етапі Кубка світу.

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Про це повідомляє "Суспільне Спорт".

У жіночому складі відсутня Анастасія Меркушина. Таке рішення було прийнято через спалах коронавірусу в команді "Б" на зборі у Вуокатті, де готувалася біатлоністка.

Склад збірної України:

Жінки: Олена Підгрушна, Валентина Семеренко, Віта Семеренко, Юлія Джима, Дар'я Блашко, Катерина Бех.

Чоловіки: Дмитро Підручний, Артем Прима, Сергій Семенов, Руслан Ткаленко, Антон Дудченко, Богдан Цимбал, Тарас Лесюк.

Старт Кубка світу складатиметься із здвоєного етапу у фінському Контіолахті, який стартує 28 листопада.

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Автор: Данило Слесь