Український силач Олексій Новіков став володарем титулу найсильнішої людини планети на престижних змаганнях The World's Strongest Man.
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Про це повідомила офіційна сторінка турніру в Facebook.
Змагання проходили у Флориді, США, а компанію Новікову на п'єдесталі склали британець Том Столтман і канадець Жан-Франсуа Карон, які посіли друге і третє місця відповідно.
Це третя перемога на турнірі The World's Strongest Man для України. Двічі головним силачем світу ставав Василь Вірастюк - у 2004 та 2007 роках.
Олексій Новіков є чотириразовим володарем звання найсильнішої людини України. 24-річний киянин став наймолодшим атлетом з 1984 року, якому підкорилося перше місце на світовому турнірі.
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