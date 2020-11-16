Олексій Новіков виграв змагання в США.

Український силач Олексій Новіков став володарем титулу найсильнішої людини планети на престижних змаганнях The World's Strongest Man.

Читайте такожУкраїнка виграла три золоті медалі на чемпіонаті Європи з гирьового спорту (відео)

Про це повідомила офіційна сторінка турніру в Facebook.

Змагання проходили у Флориді, США, а компанію Новікову на п'єдесталі склали британець Том Столтман і канадець Жан-Франсуа Карон, які посіли друге і третє місця відповідно.

Це третя перемога на турнірі The World's Strongest Man для України. Двічі головним силачем світу ставав Василь Вірастюк - у 2004 та 2007 роках.

Олексій Новіков є чотириразовим володарем звання найсильнішої людини України. 24-річний киянин став наймолодшим атлетом з 1984 року, якому підкорилося перше місце на світовому турнірі.

Вас також можуть зацікавити інші новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Данило Слесь