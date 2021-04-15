"Від мракобісся - до забобонів", - пишуть вболівальники в коментарях.

На екіпіровці спортсменів з Росії на Олімпіаді-2020 в Токіо буде розміщений оберіг на удачу.

Про це стало відомо на презентації колекції екіпіровки, повідомляє ТАСС.

Відзначається, що на внутрішній стороні парадних і тренувальних костюмів спортсменів буде знаходитися оберіг - побажання удачі.

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Вболівальники висміяли дане рішення.

"Так всі знають, що на самому верху звихнулися на релігії і окультизмі", "Я точно в 21 столітті живу?", "Оберіг на удачу... Еее, ви що там курите?", "Від мракобісся до забобонів", "Недоумство і язичництво - нова віха в дизайні", "Правильно. Вождь якогось якутського шамана боїться як вогню, як же без оберегів?", - коментують вболівальники на sports.ru.

Відзначимо, що збірна Росії не може використовувати свій прапор на формі, тому дизайнерам довелося використовувати кольори прапора.

Нагадаємо, Росія зможе виступати на Олімпіаді-2020 тільки в нейтральному статусі.

Відсторонення Росії від міжнародних турнірів: головне

Спортивний арбітражний суд Лозанни рішенням від 17 грудня 2020 року на два роки відсторонив Росію від участі в міжнародних змаганнях, включаючи Олімпіади і ЧС, у зв'язку з підміною допінг-проб Московською антидопінговою лабораторією.

Спочатку 9 грудня 2019 року WADA відсторонило Росію на чотири роки, але CAS, зберігши відсторонення в силі, скоротив термін дискваліфікації.

Президент WADA прокоментував відсторонення Росії, заявивши, що "вони продовжили шлях обману".

Відсторонення не торкнеться Євро-2020, але на Олімпійських іграх і чемпіонатах світу російські спортсмени вибірково зможуть брати участь тільки під нейтральним прапором

У січні 2020 року Московська антидопінгова лабораторія була позбавлена ліцензії.

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Автор: Антон Дудар