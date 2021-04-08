Збірна України з академічного веслування виборола путівку на Олімпіаду-2020 у Токіо. Тандем у складі Ігоря Хмари та Станіслава Ковальова переміг в запливі групи A європейської кваліфікації. Також за ліцензію змагалася українка Діана Димченко, але у турнірі з одинарного розряду вона фінішувала другою.
Результати фіналу А в чоловічій двійці:
1. Ігор Хмара / Станіслав Ковальов (Україна) - 6:23.70
2. Педро Фрага / Афонсо Кошта (Португалія) - 6:24.97
3. Кирило Бліновських / Максим Тєліцин (Росія) - 6:27.16
Результати жіночого одинарного фіналу А:
1. Анна Прахацень (Росія) - 7:30.57
2. Діана Димченко (Україна) - 7:41.30
3. Йована Аршич (Сербія) - 7:42.41
Ті спортсмени, які ще не кваліфікувалися на Олімпійські ігри матимуть другий шанс на відбірковому турнірі в Люцерні, який запланований на 16-18 травня.
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