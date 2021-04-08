Наша команда випередила конкурентів з Португалії та Росії.

Збірна України з академічного веслування виборола путівку на Олімпіаду-2020 у Токіо. Тандем у складі Ігоря Хмари та Станіслава Ковальова переміг в запливі групи A європейської кваліфікації. Також за ліцензію змагалася українка Діана Димченко, але у турнірі з одинарного розряду вона фінішувала другою.

Результати фіналу А в чоловічій двійці:

1. Ігор Хмара / Станіслав Ковальов (Україна) - 6:23.70

2. Педро Фрага / Афонсо Кошта (Португалія) - 6:24.97

3. Кирило Бліновських / Максим Тєліцин (Росія) - 6:27.16

Результати жіночого одинарного фіналу А:

1. Анна Прахацень (Росія) - 7:30.57

2. Діана Димченко (Україна) - 7:41.30

3. Йована Аршич (Сербія) - 7:42.41

Ті спортсмени, які ще не кваліфікувалися на Олімпійські ігри матимуть другий шанс на відбірковому турнірі в Люцерні, який запланований на 16-18 травня.

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Автор: Будрін Артем