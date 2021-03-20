Олімпійські ігри в Токіо, які відбудуться влітку 2021 року, пройдуть без іноземних глядачів.
Про це повідомляє агентство Kyodo, посилаючись на рішення, прийняте на засіданні організаторів Олімпіади. У зустрічі брали участь п'ять сторін, включаючи Міжнародний олімпійський комітет.
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Дане рішення прийнято в якості міри безпеки від поширення коронавірусу під час ігор. Уряд Японії прийшов до висновку, що допускати закордонних глядачів до Олімпійських і Паралімпійських ігор недоцільно, враховуючи, що загроза з боку коронавірусу далека, а також побоюючись, що іноземці можуть завезти в країну нові штами вірусу.
Глава МОК Томас Бах підкреслив: "Нам доводиться приймати рішення, які можуть вимагати жертв від усіх, і ми просимо зрозуміти нас".
Організатори ігор в Токіо заявили, що повернуть іноземним уболівальникам гроші за вже куплені квитки. За неофіційною інформацією, за кордон було продано вже більше мільйона квитків.
Крім того, на Олімпіаді не будуть задіяні волонтери з-за кордону.
Олімпіада в Токіо: головне
- Олімпійські ігри в Японії повинні були пройти в 2020 році, проте були перенесені на рік через пандемію коронавірусу. У 2021 році Олімпіада розпочнеться 23 липня, Паралімпійські ігри стартують на місяць пізніше - 24 серпня.
- Витрати на проведення Ігор зросли на 2,8 млрд доларів через заходи, необхідні для запобігання поширенню коронавірусу.
- Відомо, що МОК посприяє вакцинації спортсменів та вболівальників перед Олімпіадою.
- При цьому організатори виключили скасування або затримку змагань.
- Разом з тим згідно з опитуваннями, більшість японців виступають проти проведення Ігор у 2021 році. Вони хочуть, щоб їх відстрочили ще раз або ж взагалі скасували.
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