В Японії побоюються поширення коронавірусу.

Олімпійські ігри в Токіо, які відбудуться влітку 2021 року, пройдуть без іноземних глядачів.

Про це повідомляє агентство Kyodo, посилаючись на рішення, прийняте на засіданні організаторів Олімпіади. У зустрічі брали участь п'ять сторін, включаючи Міжнародний олімпійський комітет.

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Дане рішення прийнято в якості міри безпеки від поширення коронавірусу під час ігор. Уряд Японії прийшов до висновку, що допускати закордонних глядачів до Олімпійських і Паралімпійських ігор недоцільно, враховуючи, що загроза з боку коронавірусу далека, а також побоюючись, що іноземці можуть завезти в країну нові штами вірусу.

Глава МОК Томас Бах підкреслив: "Нам доводиться приймати рішення, які можуть вимагати жертв від усіх, і ми просимо зрозуміти нас".

Організатори ігор в Токіо заявили, що повернуть іноземним уболівальникам гроші за вже куплені квитки. За неофіційною інформацією, за кордон було продано вже більше мільйона квитків.

Крім того, на Олімпіаді не будуть задіяні волонтери з-за кордону.

Олімпіада в Токіо: головне

Олімпійські ігри в Японії повинні були пройти в 2020 році, проте були перенесені на рік через пандемію коронавірусу. У 2021 році Олімпіада розпочнеться 23 липня, Паралімпійські ігри стартують на місяць пізніше - 24 серпня.

Витрати на проведення Ігор зросли на 2,8 млрд доларів через заходи, необхідні для запобігання поширенню коронавірусу.

Відомо, що МОК посприяє вакцинації спортсменів та вболівальників перед Олімпіадою.

При цьому організатори виключили скасування або затримку змагань.

Разом з тим згідно з опитуваннями, більшість японців виступають проти проведення Ігор у 2021 році. Вони хочуть, щоб їх відстрочили ще раз або ж взагалі скасували.

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Автор: Антон Дудар