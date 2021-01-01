Змагання обіцяють "безпечні та надійні".

Олімпійські ігри 2020 в японському місті Токіо відбудуться влітку 2021 року, попри пандемію коронавірусу.

Читайте такожПутіну заборонили відвідувати Олімпійські ігри та чемпіонати світуПро це заявив прем'єр-міністр Японії Йосіхіде Суґа, передає BBC.

Упродовж останніх днів у країні зросла кількість захворювань на COVID-19 та було виявлено «британський» штам коронавірусу. Однак прем'єр запевняє, що змагання відбудуться влітку цього року й будуть «безпечними та надійними».

Олімпіада в Токіо: деталі

Олімпіада в Токіо розпочнеться 23 липня, Паралімпійські ігри стартують на місяць пізніше - 24 липня.

Витрати на Ігри зросли на 2,8 млрд доларів через заходи, необхідні для запобігання розповсюдженню коронавірусу. Утім, організатори виключили скасування чи затримку змагань.

Разом з тим, згідно з опитуваннями, більшість японців виступають проти проведення Ігор у 2021 році. Вони хочуть, аби їх відтермінували ще раз або ж взагалі скасували.

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Автор: УНІАН