Україна очолила загальний залік, виборовши 95 медалей.

В португальській Мадейрі завершився чемпіонат Європи з плавання для паралімпійців.

Збірна України перемогла й очолила медальний залік.

"Синьо-жовта" команда виборола 95 медалей. Сюди увійшло 37 золотих, 31 срібна й 27 бронзових нагород. Наші спортсмени обігнали італійців та росіян, які відповідно фінішували другими й третіми в загальному заліку.

Якщо відкинути якість медалей й дивитися суто на їх кількість, то тоді РФ буде вище, ніж Італія, оскільки в росіян 87 нагород.

Медальний залік паралімпійського Чемпіонату Європи з плавання

1. Україна - 37 золотих медалей, 31 срібна, 27 бронзових

2. Італія - 33, 26, 21

3. Росія - 30, 25, 32

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Автор: Артем Будрін