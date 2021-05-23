В португальській Мадейрі завершився чемпіонат Європи з плавання для паралімпійців.
Збірна України перемогла й очолила медальний залік.
"Синьо-жовта" команда виборола 95 медалей. Сюди увійшло 37 золотих, 31 срібна й 27 бронзових нагород. Наші спортсмени обігнали італійців та росіян, які відповідно фінішували другими й третіми в загальному заліку.
Якщо відкинути якість медалей й дивитися суто на їх кількість, то тоді РФ буде вище, ніж Італія, оскільки в росіян 87 нагород.
Медальний залік паралімпійського Чемпіонату Європи з плавання
1. Україна - 37 золотих медалей, 31 срібна, 27 бронзових
2. Італія - 33, 26, 21
3. Росія - 30, 25, 32
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