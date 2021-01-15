Французький спортсмен не оговтався після моторошної аварії і не вийшов з коми.

Французький мотогонщик П’єр Шерпен отримав травми несумісні з життям на сьомому етапі ралі-рейду "Дакар-2021".

10 січня 52-річний спортсмен потрапив в жахливу аварію. На швидкості 178 км/год він не впорався з кермуванням транспорту.

Його терміново госпіталізували, зробили нейрохірургічну операцію, після чого Шерпен перебував в стані штучної коми, а його стан був стабільним протягом декількох днів.

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14 січня Шерпена намагалися перевезти у Францію, але він помер на борту літака.

Нагадаємо, що француз вчетверте брав участь в ралі "Дакар". Він став 74-ю жертвою в історії легендарних перегонів. Минулого року в пісках смерть спіткала мотоциклістів Едвіна Стравера і Паулу Гонсалеша.

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Автор: Budrin Artem