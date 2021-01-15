Французький мотогонщик П’єр Шерпен отримав травми несумісні з життям на сьомому етапі ралі-рейду "Дакар-2021".
10 січня 52-річний спортсмен потрапив в жахливу аварію. На швидкості 178 км/год він не впорався з кермуванням транспорту.
Його терміново госпіталізували, зробили нейрохірургічну операцію, після чого Шерпен перебував в стані штучної коми, а його стан був стабільним протягом декількох днів.
Читайте такожДакар-2021: яскраві фото легендарного раллі-марафону
14 січня Шерпена намагалися перевезти у Францію, але він помер на борту літака.
Нагадаємо, що француз вчетверте брав участь в ралі "Дакар". Він став 74-ю жертвою в історії легендарних перегонів. Минулого року в пісках смерть спіткала мотоциклістів Едвіна Стравера і Паулу Гонсалеша.
Читайте також:
- 21-річна гонщиця загинула в аварії на ралі в Португалії (фото)
- Врізався в огорожу: бразильський мотогонщик загинув, вилетівши з траси (відео)
- Формула-1 презентувала новий календар на сезон-2021
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram