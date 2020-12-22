Український сноубордист Сергій Барковський приголомшив світ неймовірним трюком під час змагань "Дабл Тріпл Snow Fest 2020", які проходили в Києві.
Читайте такожУкраїнський пілот виконав наднебезпечний трюк у небі (відео)
Наш співвітчизник першим у світі виконав подібний стрибок - він став абсолютно новим і отримав назву "Backflip-wallride-backflip".
Завдяки цьому Барковський став переможцем змагань у номінації "Найкращий трюк".
До слова, 78 спортсменів, які приїхали з 18 країн боролися в 6 номінаціях за призовий фонд у розмірі 10 000 євро.
Від України нагороду також виграв Олександр Старчевський, який виступав у категорії "Freeski Jib" і посів третє місце.
Відео карколомного стрибка було оприлюднено на YouTube-каналі "Дабл Тріпл Snow Fest".
Відео стрибка з іншого ракурсу опублікував в YouTube користувач Victor Demidov.
Вас також можуть зацікавити новини:
- У програму літньої Олімпіади-2024 в Парижі включили брейк-данс
- Пробіг на руках 60 метрів: український спортсмен встановив спринтерський рекорд (фото, відео)
- Хокеїст збірної України потренувався на замерзлій вулиці в приватному секторі (відео)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram