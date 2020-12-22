Карколомний новий стрибок отримав назву "Backflip-wallride-backflip".

Український сноубордист Сергій Барковський приголомшив світ неймовірним трюком під час змагань "Дабл Тріпл Snow Fest 2020", які проходили в Києві.

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Наш співвітчизник першим у світі виконав подібний стрибок - він став абсолютно новим і отримав назву "Backflip-wallride-backflip".

Завдяки цьому Барковський став переможцем змагань у номінації "Найкращий трюк".

До слова, 78 спортсменів, які приїхали з 18 країн боролися в 6 номінаціях за призовий фонд у розмірі 10 000 євро.

Від України нагороду також виграв Олександр Старчевський, який виступав у категорії "Freeski Jib" і посів третє місце.

Відео карколомного стрибка було оприлюднено на YouTube-каналі "Дабл Тріпл Snow Fest".

Відео стрибка з іншого ракурсу опублікував в YouTube користувач Victor Demidov.

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Автор: УНІАН