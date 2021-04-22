Українка блискуче розпочала сезон на ґрунті.

П'ята ракетка світу Еліна Світоліна успішно стартувала на престижному турнірі в Штутгарті.

В 1/8 фіналу українка впевнено перемогла колишню першу ракетку світу та володарку трьох Великих шоломів Анжелік Кербер.

Матч завершився у перших двох сетах, загалом триваючи трошки більше, ніж півтори години. З рахунком 3:6, 6:7 святкувала звитягу 26-річна одеситка.

Це був 14-ий поєдинок суперниць, тепер рахунок в особистих зустрічах між ними 9:5 на користь українки.

Таким чином, Світоліна пробилася до чвертьфіналу, де її вже чекає десята ракетка світу - Петра Квітова з Чехії.

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Еліна Світоліна: результати у 2021 році

Турнір у Штутгарті - сьомий, на якому Світоліна виступає цього року. У 2021-му українці поки не вдалося виграти титул.

На Australian Open Світоліна дійшла до 1/8 фіналу, де програла американці Джесіці Пегулі.

Що стосується інших турнірів, то в Абу-Дабі, Мельбурні й Досі Світоліна зупинилася у чвертьфіналі, а в Дубаї вилетіла вже в другому колі. В Маямі Еліна зупинилася за крок до фіналу, потрапивши "під каток" чинної першої ракетки світу Ешлі Барті.

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Автор: Артем Будрін